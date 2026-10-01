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Книжный клуб: «Сумерки»

Soul Babe, улица Восстания, 22

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+

Про событие

Событие для тех, кто любит книги, хочет обсуждать прочитанное и пополнить круг общения новыми глубокими людьми. Это уютный книжный клуб для девушек, где можно спокойно обсудить прочитанное, поделиться впечатлениями о героях и сюжетах и познакомиться с теми, кто любит книги так же, как ты. Здесь нет строгих правил — можно хвалить персонажей или критиковать их, разбирать повороты сюжета или просто наслаждаться атмосферой неторопливой беседы. Главное — доброжелательность и интерес к литературе.

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