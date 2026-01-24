Встреча книжного клуба пройдёт в необычном формате – не только читаешь произведения Натальи Елецкой, писателя-прозаика, члена Союза Писателей, но и обсуждаешь вместе с ней произведения. В библиотеке ты можешь взять её произведения «Салихат» (роман-финалист национальной премии «Рукопись года-2020») и «Айбала: История повитухи» и, эксклюзивно в НОТЕ, новинку — роман «Таёжный. До востребования». Наталья пишет прозу в самых разных жанрах: семейные саги, детективы, психологический триллер, антиутопии, а также рассказы и повести. Ей нравится постоянно пробовать что-то новое, её девиз – никогда не останавливаться на достигнутом.