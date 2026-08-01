Книжный клуб в настоящем символе Санкт-Петербурга с богатой вековой историей. Здесь в приоритете тесное общение в кругу единомышленников, возможность высказаться каждому и прийти на встречу, даже не дочитав книгу. Обсуждать будут роман Олега Стрижака «Мальчик» — роман в воспоминаниях, роман о любви и «петербургский роман в шести каналах и реках». Впервые он вышел в 1993 году, а позже был переиздан и признан рядом критиков одним из лучших русских романов XX века. Повествование ведётся от лица литератора Сергея Владимировича: на первой же странице он сжигает свой роман, и дальше читатель узнаёт историю, тесно переплетённую с образом некоего Мальчика. Мальчик одновременно оказывается и персонажем, и своего рода прототипом героя того самого уничтоженного романа. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться.