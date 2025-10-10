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Книжный фестиваль «Ревизия»

Новая Голландия
наб.Адмиралтейского канала, 2/4

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Бесплатно
Возраст 0+
Выставки
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

На книжном фестивале можно будет не только купить новые книги, но и с пользой избавиться от старых. Все три дня в «Сообществе» будет стоять контейнер для сбора прочитанных книг совместно с проектом Re:Books Приложение «Книгообмен» , помогающим пополнять сельские библиотеки. Сельская библиотека часто является единственным доступным центром досуга для взрослых и детей, она выполняет и просветительскую, и социально-культурную роль в жизни жителей небольшого поселения. За 6 лет работы проект отправил более 100 тысяч книг в более, чем 400 сельских библиотек России. Сдать в контейнер можно абсолютно любые книги — детские и взрослые, художественную и специальную литературу, учебники, пособия, любого жанра и года выпуска. Полная программа на сайте: https://www.newhollandsp.ru/events/education/revision-2025-1/ 10-12 октября с 12:00 до 21:00

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