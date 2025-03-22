Книжный фестиваль пройдёт с целью поддержки и объединения книжных сообществ Петербурга и Москвы. Там же состоятся книжный маркет и гаражная распродажа, а также пройдут лекции и дискуссии с участием представителей индустрии. Рядом с книжным маркетом разместится гаражная распродажа, вырученные средства с которой будут направлены в благотворительную организацию «Тебе поверят», добивающуюся сокращения уровня сексуализированного насилия над детьми и подростками. Гостей фестиваля также ожидают лекции и выступления книжных издателей и амбассадоров: «О планах издательства Pollen fanzine», «Как сейчас запустить успешный независимый журнал», «Зачем говорить о проблемах в книжной индустрии?». Кроме того, состоится большая дискуссия на тему «Почему мы продолжаем собираться вокруг книг?». Завершится фестиваль танцами под диско-шаром с музыкой от книжных диджеев. Время работы книжного маркета и гаражной распродажи — 12:00-20:00, вечеринка начнется в 20:30 и завершится в полночь. Вход на фестиваль свободный.