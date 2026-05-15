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Книжная медитация: встреча с самим собой

Библиотека №5 ЦБС Василеостровского района, 16-я линия Васильевского острова, 65

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Участники соберутся для медленного чтения и обмена мыслями в рамках Книжной медитации. На время проведения мероприятия медиазал станет пространством экологичного общения, в котором можно в безопасной атмосфере обсудить прочитанное с другими людьми, поделиться своими впечатлениями и взглянуть на ситуацию со стороны. На новой встрече все желающие продолжат познавать себя через литературные тексты и узнают, как разные авторы описывают внутреннего критика. Откуда берется этот критикующий внутренний голос? Для чего он нужен? Существует ли здоровая критика? Если тема тебе актуальна — приходи с подготовленными отрывками или без них. Всё, что требуется от участников, — осознанно погрузиться в текст и прислушаться к своим ощущениям. Встреча позволит отвлечься от повседневных хлопот, понизить уровень стресса и научиться взаимодействовать с внутренним критиком.

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