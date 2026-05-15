Участники соберутся для медленного чтения и обмена мыслями в рамках Книжной медитации. На время проведения мероприятия медиазал станет пространством экологичного общения, в котором можно в безопасной атмосфере обсудить прочитанное с другими людьми, поделиться своими впечатлениями и взглянуть на ситуацию со стороны. На новой встрече все желающие продолжат познавать себя через литературные тексты и узнают, как разные авторы описывают внутреннего критика. Откуда берется этот критикующий внутренний голос? Для чего он нужен? Существует ли здоровая критика? Если тема тебе актуальна — приходи с подготовленными отрывками или без них. Всё, что требуется от участников, — осознанно погрузиться в текст и прислушаться к своим ощущениям. Встреча позволит отвлечься от повседневных хлопот, понизить уровень стресса и научиться взаимодействовать с внутренним критиком.