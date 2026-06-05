Ключи от внутренней свободы
Пространство Манеры, ул. Тележная, 8-10, 2й этаж
Начало:
Завершение:
4555₽
Возраст 18+
Про событие
Как услышать свой настоящий голос? Как перестать сжиматься внутри и начать звучать свободно во всех смыслах? Как отпустить страх и выбрать себя? Вечер ченнелинга и звуковых трансформаций поможет найти ответы на эти вопросы. Через звук и слово, через ченнелинг-послания и поточное пение тебя проведут к ощущению внутренней опоры и состоянию свободы, к раскрытию истинного себя.
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