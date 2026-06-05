Как услышать свой настоящий голос? Как перестать сжиматься внутри и начать звучать свободно во всех смыслах? Как отпустить страх и выбрать себя? Вечер ченнелинга и звуковых трансформаций поможет найти ответы на эти вопросы. Через звук и слово, через ченнелинг-послания и поточное пение тебя проведут к ощущению внутренней опоры и состоянию свободы, к раскрытию истинного себя.