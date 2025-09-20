Вечеринка бьёт по ушам звуком так сильно, что в голове остаются только воспоминания, где сладкий парфюм Jimmy Choo смешивается с электрическим зарядом ночи. И вот он — клубняк 2010, что зажигает песок под босыми ногами, заставляет сердце биться в ритме «Все танцуют босиком на песке», и возвращает тебя в тот самый пляжный рай, где ностальгия становится танцем. REMPACHO llUBEW DJ KITYA BLVCK GLORIA Оплата на входе.