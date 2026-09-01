Что будут обсуждать: 17:00—18:00 «Спокойной ночи, Пунпун» (Инио Асано) — тома 1–2 (главы 1–23). Пунпун Онодера — обычный 11-летний школьник, честный идеалист и неисправимый романтик. Вот только нарисован он в виде маленькой птички с бычьими рожками. Его жизнь меняется, когда в класс приходит новая девочка Айко Танака. Но это не милая история о первой любви. Это манга о взрослении, полном противоречивых эмоций и трудноразрешимых проблем. 18:00—19:00 «Хранители» (Алан Мур, Дэйв Гиббонс) — выпуски #1–12 полностью. 1985 год. США и СССР на грани ядерной войны. В альтернативной реальности супергерои существовали с 1940-х годов, помогли выиграть войну во Вьетнаме, но теперь объявлены вне закона и живут как обычные люди. Всё меняется, когда одного из них — Эдварда Блейка по прозвищу Комедиант — находят мёртвым. Роршах, бывший герой в маске с меняющимися чернильными пятнами, начинает расследование, которое приведёт его и его бывших напарников к раскрытию крупнейшего заговора в истории человечества. Приходи, даже если не читал — обсудишь со спойлерами, но в дружеской атмосфере.