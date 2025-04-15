Клуб не/одиноких сердец — это открытые встречи разговорного формата, посвящённые заранее выбранным темам. В этот раз через диалог, личные и коммуникативные практики исследуют концепции Мужского и Женского: что значат они конкретно для тебя? Где заканчивается гендерное и начинается общечеловеческое? Поговорят об инициациях и становлении, о токсичности и красоте, о том, что нам передали — и что мы выбираем оставить. Попробуешь почувствовать, где гендер становится тесным, а где — даёт силу. Встречи КОС открыты для всех людей старше 18, независимо от возраста, идентичности и семейного статуса.