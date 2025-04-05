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Клоунский беспредел

Santa Barbara Club, ул. Казанская, 7,

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Клоунский беспредел: Возвращение Рональда Макдональда. Мир, где Рональд Макдональд возвращается не один. Джокер, Пеннивайз, Пила — вся эта компания уже готовится к встрече с тобой в следующую субботу. В эту ночь они не пугают, а отдыхают по полной вместе со всеми. Цирк оживает, грань между иллюзией и реальностью стирается, а музыка, коктейли и атмосфера сопровождают тебя в эту ночь. Лайнап: HANNES / GO HOME / Label / MC CHOKO Бронь столов по номеру телефона.

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