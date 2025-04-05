Клоунский беспредел: Возвращение Рональда Макдональда. Мир, где Рональд Макдональд возвращается не один. Джокер, Пеннивайз, Пила — вся эта компания уже готовится к встрече с тобой в следующую субботу. В эту ночь они не пугают, а отдыхают по полной вместе со всеми. Цирк оживает, грань между иллюзией и реальностью стирается, а музыка, коктейли и атмосфера сопровождают тебя в эту ночь. Лайнап: HANNES / GO HOME / Label / MC CHOKO Бронь столов по номеру телефона.