Клоунский беспредел
Santa Barbara Club, ул. Казанская, 7,
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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Про событие
Клоунский беспредел: Возвращение Рональда Макдональда. Мир, где Рональд Макдональд возвращается не один. Джокер, Пеннивайз, Пила — вся эта компания уже готовится к встрече с тобой в следующую субботу. В эту ночь они не пугают, а отдыхают по полной вместе со всеми. Цирк оживает, грань между иллюзией и реальностью стирается, а музыка, коктейли и атмосфера сопровождают тебя в эту ночь. Лайнап: HANNES / GO HOME / Label / MC CHOKO Бронь столов по номеру телефона.
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