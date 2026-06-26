Клабшоу Wipo
Конюшенная площадь, 2В
Начало:
Завершение:
от 1100₽ до 3150₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Про событие
Разогрев перед главным выпускным в городе — клубное шоу Wipo. Автор нашумевшего припева в «Гламуре», исполнитель треков «Ох какая бэйби», «Бичес», «Она хочет заехать в Минск» и других — уже в эту пятницу он выйдет на сцену клуба. Его треки собирают миллионы прослушиваний, залетают в рилсы и плейлисты, а «Гламур» за последний год был буквально везде. Теперь пора послушать это вживую. Билет / бронь = вход без очереди С собой возьми паспорт / военный билет / права. Забронировать стол можно по номеру телефона.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи