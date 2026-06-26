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Клабшоу Wipo

VNVNC
Конюшенная площадь, 2В

Начало:

Завершение:

от 1100₽ до 3150₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Разогрев перед главным выпускным в городе — клубное шоу Wipo. Автор нашумевшего припева в «Гламуре», исполнитель треков «Ох какая бэйби», «Бичес», «Она хочет заехать в Минск» и других — уже в эту пятницу он выйдет на сцену клуба. Его треки собирают миллионы прослушиваний, залетают в рилсы и плейлисты, а «Гламур» за последний год был буквально везде. Теперь пора послушать это вживую. Билет / бронь = вход без очереди С собой возьми паспорт / военный билет / права. Забронировать стол можно по номеру телефона.

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