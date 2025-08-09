ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Kivach Radio showcase

Мачты
Кожевенная линия, 34

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Раскачивай последний месяц лета вместе с музыкальной коллаборацией локальной радиостанции Kivach Radio и клуба «Мачты» в Севкабеле. На театрально-концертной сцене «Мачт» соберётся полный состав резидентов радио, в программе плавный разгон от гипножабы до liquid drum'n'bass и визуальное сопровождение от команды медиа-художников. LINE UP: – 20:00 - 21:00 — Andreraketa – 21:00 - 22:00 — Solid Angle – 22:00 - 23:00 — PSYBRINA – 23:00 - 00:00 — Haze – 00:00 - 01:00 — cyberpef – 01:00 - 02:00 — e.Gest

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Alex Twain
Alex Twain

от 1000₽

Панган. Осенний рейв
Панган. Осенний рейв

от 0₽

Студенческий посвят | вписка фри-бар
Студенческий посвят | вписка фри-бар

1500₽

Чувство ритма
Чувство ритма

700₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2000₽

Артём Пора Домой
Артём Пора Домой

от 3180₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста