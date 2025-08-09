Раскачивай последний месяц лета вместе с музыкальной коллаборацией локальной радиостанции Kivach Radio и клуба «Мачты» в Севкабеле. На театрально-концертной сцене «Мачт» соберётся полный состав резидентов радио, в программе плавный разгон от гипножабы до liquid drum'n'bass и визуальное сопровождение от команды медиа-художников. LINE UP: – 20:00 - 21:00 — Andreraketa – 21:00 - 22:00 — Solid Angle – 22:00 - 23:00 — PSYBRINA – 23:00 - 00:00 — Haze – 00:00 - 01:00 — cyberpef – 01:00 - 02:00 — e.Gest