Китайская и японская чайные культуры: эстетический анализ
улица Льва Толстого, 1-3
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Бесплатно
Возраст 16+
Еда
Про событие
На лекции участники рассмотрят сходства и различия между китайской и японской чайными культурами, изучат, как конфуцианство повлияло на китайское отношение к чаю. И, конечно, постигнут дзен и исследуют его значение для японской чайной культуры. Спикер: Артём Радеев, доктор философских наук, доцент Института философии и факультета свободных искусств и наук СПбГУ, председатель Российского эстетического общества.
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