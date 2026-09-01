Головокружительный концерт для всех поклонников культовой группы Kiss. Сборник безупречно подобранных композиций самой эпатажной американской команды прозвучит в фееричном исполнении. Живой звук, уникальный грим, световое шоу, атмосфера сногсшибательных шоу Kiss — всё это для тебя, с любовью и бережным отношением к оригиналу, представят музыканты.