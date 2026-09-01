Kiss трибьют-шоу
площадь Конституции, 2
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от 1000₽ до 16000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Головокружительный концерт для всех поклонников культовой группы Kiss. Сборник безупречно подобранных композиций самой эпатажной американской команды прозвучит в фееричном исполнении. Живой звук, уникальный грим, световое шоу, атмосфера сногсшибательных шоу Kiss — всё это для тебя, с любовью и бережным отношением к оригиналу, представят музыканты.
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