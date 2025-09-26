Kristina Si — российская и армянская певица, исполняющая музыку в жанрах современный ритм-н-блюз и поп-рэп. Она возвращается, чтобы взорвать vnvnc! «хочу», «mama boss», «газ» — ты точно знаешь все эти треки наизусть! FC/DC 18+ С собой оригиналы документов удостоверяющие личность. (Паспорт/права/военный билет) Билет и наличие брони столов даёт право пройти без очереди, но не отменяет FC!