Промо-группа Acid Will Never Die в стенах клуба Ритмы устроит настоящий рейв! Хедлайнером вечеринки станет DJ Slon. В лайнапе: К_Loveski / Sirius C / участники промо-группы AWND: Andrey Sitrus (Live) / Dima Interstate / The Rufflex / Acidist Формат вечеринки только винил, только Hardware лайвы. В эту ночь ты окунёшься с головой в волшебное звучание серебряной коробочки Roland TB-303. FC/DC