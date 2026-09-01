ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Киновстреча по фильму «Гордость и предубеждение»

Чкаловский проспект, 15

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Будешь смотреть на проекторе, как мистер Дарси выходит на рассвете, хрустеть безлимитным попкорном, фоткать и фоткаться и обсуждать каждую секунду любимого фильма. Что будет на встрече: — уютный вечер в атмосферном пространстве — фильм на проекторе, сидеть будешь на диванах и креслах — чай, вкусняшки и безлимитный попкорн (встреча безалкогольная) — сеанс кинотерапии с коучем и практика осознанного просмотра (тренировка внимания и ответы на важные вопросы) — интеллектуальный отдых в компании единомышленников — новые знакомства — необычный и красивый контент — фотосъёмка на память о вечере — и даже небольшая практика с метафорическими картами Всего 7 мест (только для девочек) для записи пиши в ТГ

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

«Путешествие вглубь леса» с психологом
Выбор редакции
«Путешествие вглубь леса» с психологом

1500₽

Съёмки «Абумистический» | 16:00
Съёмки «Абумистический» | 16:00

3000₽

Съёмки «Абумистический» | 18:30
Съёмки «Абумистический» | 18:30

3000₽

Взрослый стендап
Взрослый стендап

1000₽

Грязный стендап
Грязный стендап

от 900₽

Грязный стендап
Грязный стендап

от 900₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста