Будешь смотреть на проекторе, как мистер Дарси выходит на рассвете, хрустеть безлимитным попкорном, фоткать и фоткаться и обсуждать каждую секунду любимого фильма. Что будет на встрече: — уютный вечер в атмосферном пространстве — фильм на проекторе, сидеть будешь на диванах и креслах — чай, вкусняшки и безлимитный попкорн (встреча безалкогольная) — сеанс кинотерапии с коучем и практика осознанного просмотра (тренировка внимания и ответы на важные вопросы) — интеллектуальный отдых в компании единомышленников — новые знакомства — необычный и красивый контент — фотосъёмка на память о вечере — и даже небольшая практика с метафорическими картами Всего 7 мест (только для девочек) для записи пиши в ТГ