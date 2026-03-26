Визионер, иллюзионист, философ, пророк, манипулятор, перфекционист, нигилист, гуманист, мизантроп, футуролог — и это всё о нём, великом и ужасном Стэнли Кубрике. Режиссёр-самоучка, гуру авторского кино и флагман киномейнстрима, самый перехвалённый режиссёр и одновременно самый недооценённый… Как Кубрику удалось раздвинуть жанровые границы до невиданных пределов и навсегда изменить наше восприятие кинематографа? Почему многие зрители и критики считают его гением, способным заглянуть в самые потаённые уголки человеческой души и сознания? Что кроется за мифами вокруг его картин и слухами о фальсификации лунной миссии? И почему мир после фильмов Стэнли Кубрика больше никогда не станет прежним? Размышления, парадоксы, загадки и откровения ожидают тебя на лекции киноведа и доктора философских наук Вячеслава Корнева.