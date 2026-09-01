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Киновечер «Шёпот сердца»

Triglinki
Рузовская улица, 21

Начало:

Завершение:

349₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

«а ты уже знаешь, кем хочешь стать?» Иногда кажется, что все вокруг уже знают, куда идут, а ты всё ещё пытаешься понять себя. Этой осенью просмотр фильма «шёпот сердца» — тёплое аниме о книгах, первой любви, творчестве и поиске себя. После просмотра не расходятся: устроят небольшое обсуждение и поговорят о героях, их выборе и моментах, которые оказались знакомы нам самим. Можно будет поделиться впечатлениями, поспорить, поразмышлять или просто посидеть вместе за чашкой чего-нибудь тёплого. *в пространстве нужно будет снять обувь

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