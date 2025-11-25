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Киновечер с безлимитным сидром

Музей сидра, Загородный проспект, 41-43Б

Начало:

Завершение:

1900₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Сомнения порождают хаос. Криминальная комедия Гая Ричи покорит любую аудиторию, вне зависимости от пола и возраста. Разбой, бандиты и много криминала — всё, как мы любим. Что обсудят: — Влияние костюмов на восприятие персонажей — В чём секрет успеха фильма? — Как фильм раскрывает глубинные ценности дома, семьи, покоя Безлимитный сидр и небольшие снеки включены в стоимость.

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