Сомнения порождают хаос. Криминальная комедия Гая Ричи покорит любую аудиторию, вне зависимости от пола и возраста. Разбой, бандиты и много криминала — всё, как мы любим. Что обсудят: — Влияние костюмов на восприятие персонажей — В чём секрет успеха фильма? — Как фильм раскрывает глубинные ценности дома, семьи, покоя Безлимитный сидр и небольшие снеки включены в стоимость.