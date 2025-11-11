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Киновечер с безлимитным сидром

Музей сидра, Загородный проспект, 41-43Б

Начало:

Завершение:

1900₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Беги, Форрест, беги! Скоро узнаешь, как человек с добрым сердцем и простым взглядом на мир случайно оказывается участником важнейших событий XX века: от войны во Вьетнаме до открытия Apple. Легендарный фильм Роберта Земекиса «Форрест Гамп» (1994) получил шесть Оскаров. Что обсудишь после сеанса: — Почему наивность Форреста — его сила? — Как визуальные эффекты и саундтрек становятся частью нарратива? — Почему фильм до сих пор цитируют и пересматривают во всем мире Безлимитный сидр и небольшие снеки включены в стоимость.

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