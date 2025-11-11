Беги, Форрест, беги! Скоро узнаешь, как человек с добрым сердцем и простым взглядом на мир случайно оказывается участником важнейших событий XX века: от войны во Вьетнаме до открытия Apple. Легендарный фильм Роберта Земекиса «Форрест Гамп» (1994) получил шесть Оскаров. Что обсудишь после сеанса: — Почему наивность Форреста — его сила? — Как визуальные эффекты и саундтрек становятся частью нарратива? — Почему фильм до сих пор цитируют и пересматривают во всем мире Безлимитный сидр и небольшие снеки включены в стоимость.