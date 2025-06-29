ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Киновечер: «Как перестать сомневаться?»

Camper Bistro
Садовая улица, 62

Начало:

Завершение:

от 1100₽ до 3500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Кинопоказ короткометражного фильма Игоря Граслова и обсуждение со зрителями. Мероприятие посвящено теме сомнений – автора, гостей, сомнениям в целом. Мы не решаемся начать новое дело из-за нехватки времени или достаточных ресурсов; уйти с работы из-за стабильной зарплаты и внешних обязательств; рискнуть из-за объективных причин. В центре обсуждения – фильм об авторе, который 3 года пытался его снять. Но вместо этого занимался стендапом, продвижением клиентов и другой работой ради заработка. Это фильм про проблемы: от полета вдохновения и творческих амбиций до суровой реальности и нехватки денег. Выводы автора на каждом из этапов от момента, как он ушел с работы графическим дизайнером — до момента, как он снял фильм. Хронометраж — 26 минут, фильм насыщен экспериментальным визуалом, сопровождающим рассуждения Игоря. Программа: – 19:00 — сбор гостей, оформление заказов – 19:30 — начало мероприятия и вступительное слово автора – 20:00 — показ фильма – 20:30 — старт обсуждения – 21:30 — финал обсуждений

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кинопоказ в саду: «Унесённые призраками»
Кинопоказ в саду: «Унесённые призраками»

2800₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста