Кино с невероятным видом на море и потрясающими закатами солнца прямо за экраном. Каждую неделю обновляют расписание и список фильмов по пятницам, субботам и воскресеньям. О фильме: Случай сводит двоих парней, чья жизнь полна неудач и неустроенности: один работает продавцом в магазине, другой убирает аэропорт. Но их объединяет одна страсть — баскетбол. Не имея ни связей, ни денег, они решают стать спортивными агентами. Мир больших денег и амбициозной мечты предстоит брать штурмом при помощи смекалки, упорства, веры в себя и отличного чувства юмора даже в самой безвыходной ситуации. Регистрация открывается за 48 часов до начала сеанса. Перед визитом проверь прогноз погоды и, в случае чего, одевайся теплее.