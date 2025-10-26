Романтический вечер в особняке XIX века, в самом сердце Петербурга. Новый формат события: киносвидание — кинопоказ на двоих, совмещенный с лёгким фуршетом при свечах и променадом по старинным парадным и гостиным с бокалом игристого. Вечер начнётся с приветственного бокала игристого. Тебя также встретит фотограф, который сделает фотографии в интерьерах старинных залов, где в прошлом веке на светских салонах собирались главные звёзды мира искусства, науки и политики России: от прима-балерины Матильды Кшесинской до учёного физиолога Ивана Павлова.