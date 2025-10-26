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Киносвидание при свечах. «Основной инстинкт» (1992)

Особняк И. Мясникова
ул. Восстания, 45

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Романтический вечер в особняке XIX века, в самом сердце Петербурга. Новый формат события: киносвидание — кинопоказ на двоих, совмещенный с лёгким фуршетом при свечах и променадом по старинным парадным и гостиным с бокалом игристого. Вечер начнётся с приветственного бокала игристого. Тебя также встретит фотограф, который сделает фотографии в интерьерах старинных залов, где в прошлом веке на светских салонах собирались главные звёзды мира искусства, науки и политики России: от прима-балерины Матильды Кшесинской до учёного физиолога Ивана Павлова.

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