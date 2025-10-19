Киносвидание при свечах. «Осень в Нью-Йорке» (2000)
ул. Восстания, 45
Начало:
Завершение:
3000₽
Возраст 12+
Кино
Еда
Про событие
Романтический вечер в особняке XIX века, в самом сердце Петербурга. Новый формат события: киносвидание — кинопоказ на двоих, совмещенный с лёгким фуршетом при свечах и променадом по старинным парадным и гостиным с бокалом игристого. Вечер начнётся с приветственного бокала игристого. Тебя также встретит фотограф, который сделает фотографии в интерьерах старинных залов, где в прошлом веке на светских салонах собирались главные звёзды мира искусства, науки и политики России: от прима-балерины Матильды Кшесинской до учёного физиолога Ивана Павлова.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи