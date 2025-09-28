Проведи романтический вечер в особняке XIX века, в самом сердце Петербурга. Киносвидание — кинопоказ на двоих, совмещённый с лёгким фуршетом при свечах и променадом по старинным парадным и гостиным с бокалом игристого. О фильме: «Некоторые люди очень ясно слышат свой внутренний голос и живут так, как он им подсказывает. Такие люди сходят с ума. Или становятся легендами». Так начинается история семьи Ладлоу — стремительный и романтический рассказ о трёх братьях, их отце и молодой и неотразимой женщине, которая роковым образом изменяет жизнь каждого из них. Сбор гостей в 20:30, начало показа в 21:00.