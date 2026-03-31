Романтический вечер в особняке XIX века, в самом сердце Петербурга. При свечах в камерной атмосфере вместе с «Сериальным клубом» Юлии Мокрецовой смотрят заключительную серию «Истории любви». Ты побываешь в старинных залах XIX века, где в прошлом столетии на знаменитых светских салонах Николая Карабчевского собирались главные звёзды мира искусства, науки и политики России: от прима-балерины Матильды Кшесинской до учёного физиолога Ивана Павлова. Событие начнётся с приветственного бокала игристого, а продолжится фуршетом с лёгкими закусками и десертами при свечах. Расписные стены, залы в стиле необарокко и камерная атмосфера — у тебя будет время расслабиться, перекусить и сделать фотографии в эксклюзивных локациях до начала показа. Сам показ пройдёт в одном из залов частного крыла с удобными диванами и креслами. Вместе с «Сериальным клубом» Юлии Мокрецовой посмотришь заключительную серию «Истории любви» — нового американского сериала об истории знакомства и отношений между журналисткой Кэролин Бессетт и Джона Кеннеди младшего — сына 35 президента США.