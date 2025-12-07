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[солдаут] Киносвидание при свечах: «Граф Монте-Кристо» (2024)

Особняк И. Мясникова
ул. Восстания, 45

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Кино
Необычное
Еда

Про событие

Романтический вечер в особняке XIX века, в самом сердце Петербурга. Киносвидание — кинопоказ, совмещенный с лёгким фуршетом при свечах и променадом по старинным парадным и гостиным с бокалом игристого. Вечер начнётся с приветственного бокала игристого. Тебя также встретит фотограф, который сделает фотографии в интерьерах старинных залов, где в прошлом веке на светских салонах собирались главные звёзды мира искусства, науки и политики России: от прима-балерины Матильды Кшесинской до учёного физиолога Ивана Павлова. О фильме: 1815 год. В день свадьбы с возлюбленной молодого капитана дальнего плавания Эдмона Дантеса по лживому доносу и несправедливому обвинению в государственной измене без суда и следствия отправляют в одну из самых страшных тюрем — в замок Иф. После 4 лет заключения в тюрьме он встречает ещё одного узника — аббата Фариа, который пытается прорыть тоннель для побега. Став помощником Фариа, Дантес узнает от него о месте, где спрятаны несметные богатства ордена тамплиеров. Спустя 10 лет, совершив побег и добравшись до сокровищ, Дантес становится загадочным графом Монте-Кристо и начинает воплощать хитроумный план мести, чтобы покарать тех, кто сломал ему жизнь.

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