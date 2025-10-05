Проведи романтический вечер в особняке XIX века, в самом сердце Петербурга. Киносвидание — кинопоказ на двоих, совмещённый с лёгким фуршетом при свечах и променадом по старинным парадным и гостиным с бокалом игристого. О фильме: Ангелы живут не на небесах. Они невидимо присутствуют рядом с людьми, прислушиваясь к их мыслям и направляя их поступки, подбадривая и утешая в минуты отчаяния. Но для них не существует мира человеческих чувств: вкуса чёрного кофе, боли порезанного пальца или любви. Поэтому некоторых из них так тянет к людям, и порой ангел теряет свои крылья и превращается в простого смертного. Что и происходит с героем фильма, которого увлекла на Землю любовь к женщине. Сбор гостей в 20:30, начало показа в 21:00.