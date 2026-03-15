Романтический вечер в особняке XIX века, в самом сердце Петербурга. Киносвидание — кинопоказ, совмещенный с лёгким фуршетом при свечах и променадом по старинным парадным и гостиным с бокалом игристого. Ты побываешь в старинных залах, где в прошлом веке на светских салонах собирались главные звёзды мира искусства, науки и политики России: от прима-балерины Матильды Кшесинской до учёного физиолога Ивана Павлова. Событие начнётся с приветственного бокала игристого, а продолжится фуршетом с лёгкими закусками и десертами при свечах. Расписные стены, залы в стиле необарокко и камерная атмосфера — у тебя будет время расслабиться, перекусить и сделать фотографии в эксклюзивных локациях до начала показа.