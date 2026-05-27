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Кинопросмотр «Вкус чая»

Triglinki
Рузовская улица, 21

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Фильм-сон о семейной жизни, где через самые обычные бытовые моменты постепенно раскрываются чувства каждого героя. Это история семьи на стыке эпох: японские традиции здесь сталкиваются с новой реальностью, а повседневность превращается в что-то странное, тёплое и немного сюрреалистичное. первая любовь, тяжёлые рабочие будни, игры с внуками и даже столкновения с призраками складываются в очень живую и удивительно настоящую картину жизни. На показе обсудят, как «вкус чая» и другие культовые фильмы 00-х помогли японскому кино выйти из кризиса, что повлияло на создание фильма и почему так интересно смотреть кино, в котором герои будто бы «ничего не делают». *в пространстве нужно будет снять обувь

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