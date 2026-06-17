ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Кинопросмотр «Питер FM»

Triglinki
Рузовская улица, 21

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Окунёшься в ритм белых ночей и переменчивое питерское настроение. «Питер FM» — это история о городе, где случайные встречи никогда не бывают случайными. О людях, которые ищут друг друга среди шума улиц, теряют телефоны, опаздывают, меняют планы — и всё равно каким-то образом оказываются именно там, где должны быть. Лёгкая, тёплая и немного ироничная картина о молодости, музыке, влюблённости и том самом ощущении петербургского лета, когда хочется бесконечно гулять по городу под любимые треки. После просмотра поговорят о фильме, о Петербурге и о чувстве, которое знакомо почти каждому — когда жизнь вдруг начинает складываться из маленьких совпадений. *в пространстве нужно будет снять обувь

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кинопоказ в саду: «Унесённые призраками»
Кинопоказ в саду: «Унесённые призраками»

2800₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста