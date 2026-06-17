Окунёшься в ритм белых ночей и переменчивое питерское настроение. «Питер FM» — это история о городе, где случайные встречи никогда не бывают случайными. О людях, которые ищут друг друга среди шума улиц, теряют телефоны, опаздывают, меняют планы — и всё равно каким-то образом оказываются именно там, где должны быть. Лёгкая, тёплая и немного ироничная картина о молодости, музыке, влюблённости и том самом ощущении петербургского лета, когда хочется бесконечно гулять по городу под любимые треки. После просмотра поговорят о фильме, о Петербурге и о чувстве, которое знакомо почти каждому — когда жизнь вдруг начинает складываться из маленьких совпадений. *в пространстве нужно будет снять обувь