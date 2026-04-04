В преддверии одной из самых ожидаемых премьер 2026 года — «Дьявол носит Prada 2» — приходи окунуться в мир моды, глянца и сильных женщин. Перед совместным кинопросмотром поговорят о том, что скрывается за культовым фильмом: • как появились модные журналы и почему они стали символом эпохи • кто такая Анна Винтур и почему её одновременно боятся и боготворят • история модного дома Prada и легендарной Миуччи Прада • интересные факты со съёмок фильма • и главный вопрос вечера — почему же дьявол носит Prada? После лекции — совместный просмотр фильма и разговор о том, чего ждать от второй части.