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Кинопросмотр + лекция «Дьявол носит Prada»

Сумбур, Соляной переулок, 14

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

В преддверии одной из самых ожидаемых премьер 2026 года — «Дьявол носит Prada 2» — приходи окунуться в мир моды, глянца и сильных женщин. Перед совместным кинопросмотром поговорят о том, что скрывается за культовым фильмом: • как появились модные журналы и почему они стали символом эпохи • кто такая Анна Винтур и почему её одновременно боятся и боготворят • история модного дома Prada и легендарной Миуччи Прада • интересные факты со съёмок фильма • и главный вопрос вечера — почему же дьявол носит Prada? После лекции — совместный просмотр фильма и разговор о том, чего ждать от второй части.

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