Отель «Гранд Будапешт»
Садовая улица, 62
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Бесплатно
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Кино
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Про событие
Тёплый вечер в кругу друзей в Camper Bistro. 02.12 — «Отель „Гранд Будапешт“» Фильм рассказывает об увлекательных приключениях легендарного консьержа Густава и его юного друга, портье Зеро Мустафы. Сотрудники гостиницы становятся свидетелями кражи и поисков бесценных картин эпохи Возрождения, борьбы за огромное состояние богатой семьи и… драматических изменений в Европе между двумя кровопролитными войнами XX века. Кинопоказ проходит без билетов — достаточно выбрать блюдо и напиток по меню!
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