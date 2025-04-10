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Кинопоказ «Золушка» (2015)

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Социалистическая улица, 21

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 6+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: Отец молодой девушки по имени Элла, овдовев, женится во второй раз, и вскоре Элла оказывается один на один с жадными и завистливыми новыми родственницами – мачехой Леди Тремэйн и её дочерьми - Анастасией и Дризеллой. Из хозяйки дома она превращается в служанку, вечно испачканную золой, за что и получает от своих сварливых сводных сестриц прозвище – Золушка. Несмотря на злоключения, выпавшие на её долю, Золушка не отчаивается, ведь даже в самые тяжелые моменты находится что-то, что помогает ей думать о хорошем: например, случайная встреча на лесной тропинке с прекрасным юношей. Элла даже не предполагает, что встретилась с самим принцем и что вскоре Фея-крестная навсегда поменяет её жизнь к лучшему. Вход свободный при заказе напитка и блюда. Бронь в директе*. *Соцсеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

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