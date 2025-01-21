О фильме: Двенадцатилетняя Лира отправляется в удивительное путешествие к Северному Полюсу, чтобы спасти своего похищенного друга. На помощь к девочке приходят северные ведьмы под предводительством прекрасной Серафины Пеккала и огромный бронированный медведь. На пути их стоят зловещая Миссис Коултер и армия её монстров. Запись в тг @camperbistro