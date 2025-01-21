Кинопоказ «Золотой компас» (2007)
Садовая улица, 62
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Бесплатно
Возраст 12+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Двенадцатилетняя Лира отправляется в удивительное путешествие к Северному Полюсу, чтобы спасти своего похищенного друга. На помощь к девочке приходят северные ведьмы под предводительством прекрасной Серафины Пеккала и огромный бронированный медведь. На пути их стоят зловещая Миссис Коултер и армия её монстров. Запись в тг @camperbistro
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