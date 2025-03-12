Кинопоказ «Женщина-кошка» (2004)
Кадетская линия, 5, корп. 2Д
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 12+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Пейшинс Филипс работает дизайнером в крупной косметической компании, которая готовится выпустить на рынок новый продукт, замедляющий старение. Но у этой революционной новинки есть существенный недостаток, который компания тщательно скрывает и о котором случайно узнает Пэйшинс. Дальнейшие события меняют её жизнь самым невероятным образом... Бронирование (в тг) — @vseklassnoo
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи