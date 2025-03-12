О фильме: Пейшинс Филипс работает дизайнером в крупной косметической компании, которая готовится выпустить на рынок новый продукт, замедляющий старение. Но у этой революционной новинки есть существенный недостаток, который компания тщательно скрывает и о котором случайно узнает Пэйшинс. Дальнейшие события меняют её жизнь самым невероятным образом... Бронирование (в тг) — @vseklassnoo