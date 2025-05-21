В рамках форума актуального кино «КиноУзел» ты узнаешь, где проходит грань между литературой и кинематографом. Вместе с куратором «КиноУзла» Артёмом Макояном ты разберёшься в тонкостях перевода литературного текста в кинообраз на примере фильма одного из самых «литературных» режиссёров Новой волны – Луи Маля. Маль взялся за экспериментальный роман Раймона Кено спустя год после его выхода. О фильме: Сумасбродные приключения 11-летней провинциальной девчонки Зази в Париже, которая желала во что бы то ни стало увидеть метро, но так и не попала в него за свой недолгий срок пребывания во французской столице. Зази приезжает в Париж вместе с матерью, которая сразу отправляется к своему любовнику, оставив дочь на попечение дяди Габриэля.