О фильме: Столица сильных мира сего и уютное гнёздышко очаровательной Холли Голайтли. Кто-то назовет её девицей по вызову, кто-то — авантюристкой. Одни подумают, что она хитра как лисица, другие решат, что тупа как пробка. Холли это безразлично. Она наслаждается жизнью, меняет наряды и ищет богатого жениха. Но однажды этажом выше селится симпатичный молодой человек. Обрати внимание, вход за свободный взнос, который можно сделать во время показа. Все собранные средства пойдут подопечным приюта WUF WUF. Бронь в Телеграме – @johndoespb