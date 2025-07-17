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Кинопоказ «Зачарованная»

We want more
Социалистическая улица, 21

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Кино
Еда

Про событие

Месяц комфортных фильмов Disney под горячий капучино в прохладном летнем Петербурге. О фильме: Юная девушка из мультипликационного мира влюбилась в прекрасного принца, чем немало разозлила его мачеху. С помощью чёрной магии королева отправляет несчастную в единственное место во Вселенной, где нет любви — современный Манхэттен. Вчерашней мультяшке придётся как-то выживать в реальности. Вход свободный при заказе блюда и напитка. Запись в комментариях под постом в Телеграме по кнопке «пройти регистрацию» или ссылке: https://t.me/wewantmorespb/98

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