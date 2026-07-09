Кинопоказ «Забавная мордашка»
Ковенский переулок, 14
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Завершение:
от 650₽ до 760₽
Возраст 12+
Кино
Про событие
Одри Хепберн и Фред Астер покоряют Париж в мюзикле от мэтра жанра. Встреча пройдёт в рамках летней публичной программы «Округ чтения». Программа превращает Литейный проспект и его окрестности в единое литературное пространство. Программа организована Школой искусств и культурного наследия ЕУСПб *Фильм представит кинокритик и автор «Искусства кино» Никита Гриньков Английский, французский языки, русские субтитры.
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