О фильме: Сэм Доусон, 40-летний мужчина с уровнем интеллекта 7-летнего ребёнка, работающий официантом. Ему трудно было бы выжить с такими данными, если бы не дочь, плод случайной связи. Люси выросла вполне нормальным человеком и могла бы заботиться о своём отце, но местная социальная служба забрала её у отца. Сэм хочет вернуть свою дочь. Для ведения этого дела он нанимает адвоката Риту Харрисон. По мере работы над этим делом Рита сама получает несколько уроков о том, что значит быть родителем... Вход: заказ по меню.