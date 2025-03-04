О фильме: Кейт – фондовый менеджер и мать двоих детей. В отличие от мужчин, которые не могут делать два дела одновременно, Кейт сразу может делать сто: менять пеленки, продавать и покупать акции, выяснять отношения с мужем, отбиваться от тупого босса и много чего ещё. Жизнь Кейт – это череда смешных, неловких и нелепых ситуаций, в которые она постоянно попадает в попытках втиснуть две жизни в одну. Превосходная комедия, после которой многие женщины задумаются о переменах в своей жизни, а мужчины посмотрят на своих подруг по-другому. Бронирование (в тг) — @vseklassnoo