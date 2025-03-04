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Кинопоказ «Я не знаю, как она делает это» (2011)

Vseklassno Coffee Bar
Кадетская линия, 5, корп. 2Д

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: Кейт – фондовый менеджер и мать двоих детей. В отличие от мужчин, которые не могут делать два дела одновременно, Кейт сразу может делать сто: менять пеленки, продавать и покупать акции, выяснять отношения с мужем, отбиваться от тупого босса и много чего ещё. Жизнь Кейт – это череда смешных, неловких и нелепых ситуаций, в которые она постоянно попадает в попытках втиснуть две жизни в одну. Превосходная комедия, после которой многие женщины задумаются о переменах в своей жизни, а мужчины посмотрят на своих подруг по-другому. Бронирование (в тг) — @vseklassnoo

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