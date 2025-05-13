Кинопоказ «Выходной день Ферриса Бьюллера» (1986)
Садовая улица, 62
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Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Один день из жизни необычного молодого человека по имени Феррис, который одним погожим весенним деньком, перед сдачей выпускных экзаменов, пускается во все тяжкие – прогуливает школу и отправляется в Чикаго вместе с подружкой и лучшим другом, чтобы «оторваться» на всю катушку и насладиться с лихвой целым днём свободы! Запись в тг – @camperbistro
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