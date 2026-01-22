Кинопоказ «Все псы попадают в рай»
набережная Чёрной речки, 5
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 6+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Пёс по имени Чарли Баркин, занимавшийся азартными играми, погибает от лап питбуля Тупорыла и оказывается в раю — просто потому, что все псы обязательно попадают в рай. Однако Чарли так хочет рассчитаться со своим убийцей, что возвращается в мир живых. Вход: заказ по меню.
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