Кинопоказ «Война невест»
Социалистическая улица, 21
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Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
Тёплый свет, аромат кофе и подборка фильмов для душевных встреч. О фильме: Конец дружбе Эммы и Лив кладут их свадьбы, намеченные на один и тот же день. Никто не хочет уступать товарке, и погулять сначала у нее, а потом закатить пир самой. Девушки начинают отчаянную конкуренцию за место проведения торжества, гостей и предоставляемые услуги, не желая ни в чем уступать сопернице... Вход свободный при заказе блюда и напитка. Запись в комментариях под постом в ТГ: https://t.me/wewantmorespb/345
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