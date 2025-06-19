Кинопоказ «Вонка»
Социалистическая улица, 21
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 12+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Мечтая открыть магазин в городе, известном своим шоколадом, молодой и бедный Вилли Вонка обнаруживает, что индустрией управляет картель жадных шоколатье. Запись в комментариях под постом в Телеграме по кнопке «Купить билет» или ссылке: https://t.me/wewantmorespb/89
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