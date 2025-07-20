Кинопоказ «Волк с Уолл-стрит»
улица Некрасова, 48
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Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
Месяц неповторимого дуэта Мартина Скорсезе и Леонардо Ди Каприо в винтажном баре. О фильме: Чёрная комедия о взлёте и падении брокера Джордана Белфорта. Этот фильм — энергичный, дерзкий и сатирический взгляд на мир больших денег, бесконечных вечеринок и морального разложения. Вход свободный. Бронь столов по телефону.
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