Кинопоказ «Великая ирония» (2023)
Басков пер., 1/3
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Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Успешная и несчастливая в браке женщина сталкивается с бывшим одноклассником, которого не видела много лет. Вспомнив беззаботную юность в Нью-Йорке, она решается на роман с обаятельным писателем, который терял от неё голову в школьные годы. Но когда ревнивый муж начинает что-то подозревать, невинная интрижка постепенно превращается в порочную игру, ставкой в которой может быть сама жизнь. Вход свободный. Организатор просит подходить заранее.
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